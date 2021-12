Ultime Notizie Roma del 30-12-2021 ore 17:10 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti covid nelle terapie Intensive passato in Italia dal 10% del 17 dicembre al 13% del 28 e 9 dicembre gli ultimi giorni hanno visto consolidare il superamento della soglia critica del 10 e quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti covid in crescita in sette regioni Basilicata Calabria Campania Lazio Piemonte Sardegna e Veneto nei dati della fondazione gimbe l’impennata di nuovi casi di oltre il 80% nella settimana di Natale aumentano anche i morti 1024 con una media di 146 al giorno Papa Francesco non visiterà Domani pomeriggio il presepe piazza San Pietro la vento era prevista alle 18 al termine del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)dailynews radiogiornale venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti covid nelle terapie Intensive passato in Italia dal 10% del 17 dicembre al 13% del 28 e 9 dicembre gli ultimi giorni hanno visto consolidare il superamento della soglia critica del 10 e quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti covid in crescita in sette regioni Basilicata Calabria Campania Lazio Piemonte Sardegna e Veneto nei dati della fondazione gimbe l’impennata di nuovi casi di oltre il 80% nella settimana di Natale aumentano anche i morti 1024 con una media di 146 al giorno Papa Francesco non visiterà Domani pomeriggio il presepe piazza San Pietro la vento era prevista alle 18 al termine del ...

