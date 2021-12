UFFICIALE – Daspo per 13 tifosi del Napoli | l’accaduto

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La questura di, sulla propria pagina Facebook, ha annunciato che è scattato ilnei confronti di tredicidel. I fatti che hanno causato il provvedimento risalgono allo scorso 7 novembre, in occasione del match frae Hellas Verona tenutosi allo stadio Diego Armando Maradona. Pugno duro, quindi, contro questo gruppo di. Ecco il comunicato della questura: “Il Questore diha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), per periodi da tre a cinque anni, nei confronti di 13che, poco prima dell’incontro di calcio-Hellas Verona disputato lo scorso 7 novembre presso lo stadio “Maradona”, hanno forzato il cordone di steward ...

Advertising

tuttonapoli : UFFICIALE - Forzarono cordone polizia per cambiare settore al Maradona: Daspo per 13 veronesi -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Daspo

... la sezione anticrimine della polizia di Stato ha notificato la bellezza di una ventina di, ... loro storico luogo di ritrovo, da cui ne sono usciti con la decisione, poi resa, di ...Per l'uomo è quindi scattata la denuncia a piede libero per i reati di oltraggio e minaccia a pubblico, per la violazione delurbano ed è stato sanzionato per ubriachezza molesta. ...Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da tre a cinque anni ...Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da tre a cinque anni ...