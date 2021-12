Stop a brindisi di Capodanno a Caserta, la decisione del sindaco Marino (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vietata la vendita di cibi e bevande al banco e all’esterno dei locali di Caserta mentre resta consentita la somministrazione esclusivamente all’interno dei locali stessi. E’ quanto prevede l’ordinanza del sindaco di Caserta Carlo Marino che ha disposto nuove misure restrittive nel capoluogo Casertano. La decisione del sindaco Carlo Marino L’ordinanza in sostanza prevede che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vietata la vendita di cibi e bevande al banco e all’esterno dei locali dimentre resta consentita la somministrazione esclusivamente all’interno dei locali stessi. E’ quanto prevede l’ordinanza deldiCarloche ha disposto nuove misure restrittive nel capoluogono. LadelCarloL’ordinanza in sostanza prevede che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : Caserta, stop brindisi la notte di Capodanno in piazza #capodanno #capodannoinpiazza #caserta #ordinanzasindacale - casertafocus : L’ORDINANZA DI SAN SILVESTRO – Marino vieta brindisi, stop agli aperitivi fuori ai bar e al bancone. Sospesa l’atti… - casertafocus : L’ORDINANZA DI CAPODANNO – Il sindaco Marino è categorico: Caserta rischia la zona rossa. Niente brindisi: non si v… - MonicaPiriti : @guidomarchello Siamo io e mio marito. Cenetta di pesce, brindisi e stop. - Olty86 : Dopo il brindisi e gli auguri a capo e colleghi, finalmente a casa! Dopo 20 giorni no stop di lavoro, a natale e Sa… -