Sci alpino oggi | orario superG Bormio | programma | tv | streaming | pettorali di partenza

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scimaschile prosegue sulla Stelvio dicon un altrodopo quello disputato ieri. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha fatto il vuoto ventiquattro ore fa rifilando oltre sette decimi agli austriaci Raphael Haaser e Vincent Kriechmayr, male Dominik Paris che non è riuscito a replicare la grande prestazione della libera. Il contingente azzurro ha salvato la baracca grazie al decimo posto di un’ottimo Mattia Casse mentre il veterano Christof Innerhofer (tredicesimo) ha dimostrato di poter competere ad alti livelli riscattando un avvio stagionale decisamente opaco. Ilodierno recupera l’evento cancellato a Lake Louise e promette di offrire un’altra mattinata di spettacolo agli appassionati del circo bianco nonostante le speranze di podio per l’Italia sembrino piuttosto ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Bormio, recupero della prova di Lake Louise, valido per la Coppa del Mondo dimaschile 2021 - 2022. Dominik Paris , dopo una discesa sontuosa l'altro ieri, non si è saputo ripetere nel supergigante di ieri, nel quale ha raccolto una misera 24° posizione. L'..."Lo- ha detto - è una delle discipline con maggiori chance di medaglia. Abbiamo possibilità di conquistare medaglie pesanti. La vittoria di Paris martedì, nella discesa di Bormio, è un ...La Coppa del Mondo di sci alpino maschile prosegue sulla Stelvio di Bormio con un altro superG dopo quello disputato ieri. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha fatto il vuoto ventiquattro ore fa ri ...Piste da slittino e bob le più belle dell'arco alpino, dal Fiuli Venezia Giulia alla Svizzera, ecco dove andare per divertirsi sulla neve ...