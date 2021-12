Non solo Tuanzebe e Kim: la situazione per Fazio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Napoli ha la necessità di intervenire sul mercato almeno per un difensore centrale, dato l’addio anticipato di Kostas Manolas, che dopo anni è tornato all’Olympiacos. Vari i nomi che si sono susseguiti nelle ultime ore, in primis quelli di Alex Tuanzebe, 24enne inglese del Manchester United attualmente in prestito all’Aston Villa, e di Min-Jae Kim, sudcoreano del Fenerbahce. Oltre a questi due nomi, che sembrano essere i primi della lista per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo il Corriere dello Sport è stato proposto anche il nome di Federico Fazio, 34enne argentino ancora alla Roma ma fuori dal progetto e dalla rosa giallorossa in questo momento, situazione per cui il difensore ha anche fatto causa alla società. Il quotidiano, però, precisa anche che il Napoli non ha preso seriamente in considerazione l’ipotesi di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Napoli ha la necessità di intervenire sul mercato almeno per un difensore centrale, dato l’addio anticipato di Kostas Manolas, che dopo anni è tornato all’Olympiacos. Vari i nomi che si sono susseguiti nelle ultime ore, in primis quelli di Alex, 24enne inglese del Manchester United attualmente in prestito all’Aston Villa, e di Min-Jae Kim, sudcoreano del Fenerbahce. Oltre a questi due nomi, che sembrano essere i primi della lista per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo il Corriere dello Sport è stato proposto anche il nome di Federico, 34enne argentino ancora alla Roma ma fuori dal progetto e dalla rosa giallorossa in questo momento,per cui il difensore ha anche fatto causa alla società. Il quotidiano, però, precisa anche che il Napoli non ha preso seriamente in considerazione l’ipotesi di ...

