No! Secondo Ilaria Capua non bastavano due mesi di vaccinazioni per uscire dalla pandemia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Circola lo screenshot, in particolare dal mese di novembre, di un tweet di Adnkronos del 9 marzo 2021 riportante le seguenti parole attribuite a Ilaria Capua: «#IlariaCapua: “#Vaccinocovid fa miracoli, tra 2 mesi siamo fuori”». Gli utenti, di fronte al contenuto, accusano la ricercatrice di aver esagerato o di aver riportato una falsità legata ai vaccini e alla situazione pandemica, visto che il Sars-Cov-2 e la Covid-19 non sono affatto “scomparsi”. Si tratta di un’eccessiva semplificazione delle sue affermazioni, che andremo a verificare in questo articolo. Il problema viene riscontrato anche attraverso la diffusione dello screenshot dell’articolo di Adnkronos, condiviso per contestare le parole decontestualizzate della ricercatrice. Per chi ha fretta Il virgolettato riportato da Adnkronos è ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Circola lo screenshot, in particolare dal mese di novembre, di un tweet di Adnkronos del 9 marzo 2021 riportante le seguenti parole attribuite a: «#: “#Vaccinocovid fa miracoli, tra 2siamo fuori”». Gli utenti, di fronte al contenuto, accusano la ricercatrice di aver esagerato o di aver riportato una falsità legata ai vaccini e alla situazione pandemica, visto che il Sars-Cov-2 e la Covid-19 non sono affatto “scomparsi”. Si tratta di un’eccessiva semplificazione delle sue affermazioni, che andremo a verificare in questo articolo. Il problema viene riscontrato anche attraverso la diffusione dello screenshot dell’articolo di Adnkronos, condiviso per contestare le parole decontestualizzate della ricercatrice. Per chi ha fretta Il virgolettato riportato da Adnkronos è ...

Advertising

rubio_chef : Mi chiedo quando l’“antisemitismo” starnazzato da suprematisti ebraici e sionisti, smetterà di essere considerato e… - aleitenes : @M_mLoppostodite No sei ancora in tempo secondo me - DropeWasTaken : @Andrea_Buratto @DsyreEsports hahah anche tu troppo negativo. Secondo me se ci si muove bene in meno di un anno arr… - 3dc8 : @S812Carlito @Bea_Mary84 secondo me trolla... no? non trolla? da arresto. - SimAncheMeno : RT @Gigadesires: Secondo il rapporto del Robert Koch Institute, su 4206 casi #Omicron in Germania il 95,58% riguarda i bivaccinati (di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : No Secondo No! Secondo Ilaria Capua non bastavano due mesi di vaccinazioni per uscire dalla pandemia Open I film più apprezzati del 2021 secondo Rotten Tomatoes: Spider-Man è l'unico supereroe in lista Quali sono i film più apprezzati del 2021? Rotten Tomatoes propone la propria classifica e notiamo che Spider-Man No Way Home è l'unico supereroe in lista.. Il 2021 è quasi finito e possiamo ora ...

Quali sono i film più apprezzati del 2021? Rotten Tomatoes propone la propria classifica e notiamo che Spider-Man No Way Home è l'unico supereroe in lista.. Il 2021 è quasi finito e possiamo ora ...