Meteo, in arrivo il gigante africano: bel tempo e alte temperature

Meteo, in arrivo sul nostro Paese il "gigante africano": un vortice di alta pressione che garantirà stabilità e bel tempo. Le previsioni e le temperature di oggi.

L'anno sta per concludersi e dal punto di vista climatico sarà una chiusura davvero anomala. In un periodo invernale come quello che stiamo vivendo ci si aspetterebbero precipitazioni e nevicate, ma in assenza di fenomeni Meteorologici rilevanti almeno temperature basse. In queste ore sarà tutto l'opposto! Bel tempo e clima mite, a tratti quasi primaverile, su tutta la penisola.

Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino d'allerta.

