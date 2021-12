Le spoglie di Tutu alla cattedrale di Città del Capo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ledell'arcivescovo Desmondsono state trasferite questa mattina nelladi Saint-Georges adel, sua ex parrocchia, dove resteranno per due giorni allo scopo di consentire ai sudafricani di rendervi omaggio. Il feretro di pino chiaro - aveva chiesto "la meno costosa possibile" -, decorata con un mazzo di garofani bianchi, è stata trasportata da sei sacerdoti.Dopo avere ricevuto l'omaggio di numerosi leader mondiali, dall'amico Dalai Lama a papa Francesco e numerosi capi di Stato, da oggi sarà dunque il turno dei comuni cittadini. Il pubblico potrà accederefino alle 17, e poi di nuovo venerdì, prima dei funerali previsti per sabato. Dopo una cremazione privata, le sue ceneri verranno sepolte lì.video width="746" ...

