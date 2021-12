In Toscana 15.830 casi Covid, oltre raddoppio in un giorno (Di giovedì 30 dicembre 2021) I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso di positività è 22,69% (69,6% sulle prime ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) I nuovidiregistrati innelle ultime 24 ore sono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso di positività è 22,69% (69,6% sulle prime ...

