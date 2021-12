Festa clandestina e maxi - focolaio nel Salento: in paese i positivi schizzano oltre quota 400 (Di giovedì 30 dicembre 2021) maxi - focolaio nel Salento dove per via di una Festa clandestina il numero dei positivi al Covid a Copertino, in provincia di Lecce, è schizzato a quota 410. A rendere noti i dati è stata la sindaca ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021)neldove per via di unail numero deial Covid a Copertino, in provincia di Lecce, è schizzato a410. A rendere noti i dati è stata la sindaca ...

