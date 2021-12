Dalla Sardegna alla Cina, uno chef spopola a Hainan (Di giovedì 30 dicembre 2021) Uno chef sardo spopola sulle spiagge dorate dell’isola di Hainan, in Cina. Sul lungomare di Sanya Bay, a Sanya, riporta l’agenzia di Stato Xinhua, c’è un ristorante italiano che attrae innumerevoli clienti, con i suoi sapori “autentici”. Daniele, titolare e chef del ristorante, viene Dalla Sardegna. L’agenzia non riporta il cognome dello chef, ma secondo Tripadvisor, Pinterest e Facebook dovrebbe trattarsi di Daniele Vacca. “Il mio ristorante è tradizionale italiano, ma più orientato sui piatti mediterranei, in particolare sardi, una cosa unica in Cina”, dice il cuoco. Già chef in un hotel a cinque stelle, Daniele ha lavorato in molti Paesi, tra cui Regno Unito, Thailandia e Qatar. Apprezza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Unosardosulle spiagge dorate dell’isola di, in. Sul lungomare di Sanya Bay, a Sanya, riporta l’agenzia di Stato Xinhua, c’è un ristorante italiano che attrae innumerevoli clienti, con i suoi sapori “autentici”. Daniele, titolare edel ristorante, viene. L’agenzia non riporta il cognome dello, ma secondo Tripadvisor, Pinterest e Facebook dovrebbe trattarsi di Daniele Vacca. “Il mio ristorante è tradizionale italiano, ma più orientato sui piatti mediterranei, in particolare sardi, una cosa unica in”, dice il cuoco. Giàin un hotel a cinque stelle, Daniele ha lavorato in molti Paesi, tra cui Regno Unito, Thailandia e Qatar. Apprezza ...

