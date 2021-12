Da Aifa via libera alla pillola anti - Covid Merck e all'antivirale remdesivir (Di giovedì 30 dicembre 2021) La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 30 dicembre. Il molnupiravir sarà distribuito da parte ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) La determinazionerelativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 30 dicembre. Il molnupiravir sarà distribuito da parte ...

