Covid Umbria 30 dicembre, 3.328 positivi. Aumento record in Italia: +257% in una settimana (Di giovedì 30 dicembre 2021) Perugia, 30 dicembre 2021 - Ben 3328 nuovi positivi in Umbria nelle ultime ventiquattr'ore. Un'altra impennata dei contagi che porta gli attualmente positivi a 17.052, più che triplicati nell'arco di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Perugia, 302021 - Ben 3328 nuoviinnelle ultime ventiquattr'ore. Un'altra impennata dei contagi che porta gli attualmentea 17.052, più che triplicati nell'arco di ...

Advertising

umbriaOn : #Covid #Terni, contributo per #associazioni #sportive: 16 #ammissioni, una sola #esclusa - infoitinterno : Umbria, sempre più negozi chiusi a causa del Covid - infoitinterno : Covid Umbria, altro record di nuovi casi: 3.328 su quasi 24 mila tamponi. Le terapie intensive non salgono - quot_umbria : Covid in Umbria, ospedali in difficoltà: chiudono tre Chirurgie - PerugiaToday : Coronavirus, l'Umbria a due facce: tasso altissimo dei contagi (+257%), ma prima nelle vaccinazioni (79% della popo… -