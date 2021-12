Clima impazzito negli Stati Uniti: neve in California, caldo in Alaska (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Clima è impazzito: negli Stati Uniti la situazione è sempre più critica. Clima impazzito negli Stati Uniti: neve e caldo allo stesso tempo Il Clima è impazzito: sempre più drammatici gli effetti. Infatti dopo le temperature record in Siberia, adesso anche gli Stati Uniti sono alle prese con un Clima che si destreggia tra il caldo, uragani, tornado e altro. Ma cosa sta accadendo? Come riporta Ansa, sulla catena montuosa della Sierra Nevada, in California, nell’ultimo mese ci sono state fortissime nevicate, livelli mai raggiunti a dicembre da quando sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Illa situazione è sempre più critica.allo stesso tempo Il: sempre più drammatici gli effetti. Infatti dopo le temperature record in Siberia, adesso anche glisono alle prese con unche si destreggia tra il, uragani, tornado e altro. Ma cosa sta accadendo? Come riporta Ansa, sulla catena montuosa della Sierra Nevada, in, nell’ultimo mese ci sono state fortissime nevicate, livelli mai raggiunti a dicembre da quando sono ...

