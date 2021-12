Capodanno: a Milano in strada 62 pattuglie polizia locale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Comune di Milano, polizia locale, Atm e Amsa saranno presenti la notte di Capodanno per garantire il presidio della città e servizi per i cittadini. Nella giornata di domani, 31 dicembre, saranno attive in servizio esterno di pronto intervento 62 pattuglie della polizia locale. Inoltre sono in corso da alcuni giorni servizi specifici da parte del nucleo antiabusivismo e annonaria per il controllo sulla vendita di fuochi d'artificio e altri prodotti legati al Natale e Capodanno. Sarà inoltre sempre operativa la Centrale dei vigili presso il comando di via Beccaria ed è attiva la Protezione civile per eventuali interventi. Il dispositivo di pronto intervento della polizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021), 30 dic. (Adnkronos) - Comune di, Atm e Amsa saranno presenti la notte diper garantire il presidio della città e servizi per i cittadini. Nella giornata di domani, 31 dicembre, saranno attive in servizio esterno di pronto intervento 62della. Inoltre sono in corso da alcuni giorni servizi specifici da parte del nucleo antiabusivismo e annonaria per il controllo sulla vendita di fuochi d'artificio e altri prodotti legati al Natale e. Sarà inoltre sempre operativa la Centrale dei vigili presso il comando di via Beccaria ed è attiva la Protezione civile per eventuali interventi. Il dispositivo di pronto intervento della...

