Cagliari, ad Asseminello doppia seduta: c'è anche Matteo Lovato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cagliari - Il Cagliari ha effettuato oggi una doppia seduta d'allenamento, dove era presente pure il nuovo arrivo Matteo Lovato . Comunicazione arrivata dal profilo Twitter dei sardi: "doppia seduta ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 dicembre 2021)- Ilha effettuato oggi unad'allenamento, dove era presente pure il nuovo arrivo. Comunicazione arrivata dal profilo Twitter dei sardi: "...

Advertising

zazoomblog : Cagliari ad Asseminello doppia seduta: cè anche Matteo Lovato - #Cagliari #Asseminello #doppia - sportli26181512 : Cagliari, ad Asseminello doppia seduta: c'è anche Matteo Lovato: I sardi si allenano in vista della ripresa del cam… - sportli26181512 : Cagliari, ad Asseminello doppia seduta: c'è anche Matteo Lovato: I sardi si allenano in vista della ripresa del cam… - CagliariNews24 : Cagliari, le ultime da Asseminello: Lovato si allena con il gruppo - Cagliari_1920 : Cagliari, mattinata di allenamento ad Asseminello: rossoblù in campo dopo le vacanze #cagliaricalcio… -