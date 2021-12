Bonus pubblicità 2021, prorogati i termini per la dichiarazione sostitutiva (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il Bonus pubblicità 2021 sono stati prorogati i termini per la dichiarazione sostitutiva: si può presentare dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1° al 31 gennaio, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Per presentare la dichiarazione sostitutiva del Bonus pubblicità 2021 occorre entrare nella sezione “Servizi per”, voce “Comunicare” in area riservata, tramite credenziali SPID, Entratel e Fis conline, CIE o CNS. Il credito d’imposta può essere sbloccato soltanto tramite questa dichiarazione sugli investimenti effettuati, agevolabili tramite contributo. Le regole del Bonus pubblicità ... Leggi su fmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per ilsono statiper la: si può presentare dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1° al 31 gennaio, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Per presentare ladeloccorre entrare nella sezione “Servizi per”, voce “Comunicare” in area riservata, tramite credenziali SPID, Entratel e Fis conline, CIE o CNS. Il credito d’imposta può essere sbloccato soltanto tramite questasugli investimenti effettuati, agevolabili tramite contributo. Le regole del...

