Atletica | Stefano Mei | “Contrari a stop a gare su strada | abbiamo un rigido controllo sicurezza”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Covid sta tornando a far paura in Italia, con oltre centoventimila nuovi casi nella giornata odierna e una serie di misure contenitive atte a limitare il più possibile la diffusione del virus, specie nella sua variante omicron, la più contagiosa della pandemia. Tra le richieste anche quella del Servizio di Prevenzione e salute pubblica di cancellare la Atleticom We Run Rome di domani, competizione all’aperto che ha suscitato la reazione del Presidente della Federazione ItalianaLeggeraMei. “Apprendo con sorpresa dell’esistenza di questa richiesta, ma ne approfitto per ricordare che le manifestazioni di corsa suche si svolgono sotto l’egida FIDAL sono regolate da unprotocollo di, concordato con le autorità al fine di tutelare la salute dei partecipanti e di ...

... avanzata dal Servizio di Prevenzione e salute pubblica della ASL Roma 1 in ragione dell'evoluzione della pandemia, il presidente della Federazione Italiana diLeggera,Mei, ha ...... delle partite del Sei Nazioni di Rugby , di grandi concerti, del Golden Gala di. Ma non è ... CantavaRosso, una delle voci della contestazione giovanile degli anni Settanta: 'Ma la ...Il Covid sta tornando a far paura in Italia, con oltre centoventimila nuovi casi nella giornata odierna e una serie di misure contenitive atte a limitare il più possibile la diffusione del virus, spec ...La posizione della FIDAL rispetto alla richiesta di sospensione della ''Atleticom We Run Rome'' avanzata dal Servizio di Prevenzione e salute pubblica della ASL Roma 1. ''Tutelare la pratica sportiva ...