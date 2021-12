Assegno unico per i figli, sul sito dell’Inps il simulatore per calcolare l’importo. Domande all’istituto da gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) È disponibile sul sito web Inps il simulatore che permette di calcolare l’importo dell‘Assegno unico universale che sarà erogato a partire da marzo 2022. L’accesso al simulatore non richiede autenticazione dell’utente e i dati inseriti sono anonimi. Il calcolo fornito è puramente indicativo perché l’importo effettivo sarà calcolato solo a seguito dell’istruttoria della domanda avanzata dall’utente, accedendo alla apposita procedura web disponibile sul sito Inps dal 1° gennaio 2022, o rivolgendosi ai Patronati o al contact center. L’Assegno sostituirà gli attuali bonus, detrazioni ed assegni familiari. Per ciascun figlio minorenne, e a partire dal settimo mese di gravidanza, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) È disponibile sulweb Inps ilche permette didell‘universale che sarà erogato a partire da marzo 2022. L’accesso alnon richiede autenticazione dell’utente e i dati inseriti sono anonimi. Il calcolo fornito è puramente indicativo perchéeffettivo sarà calcolato solo a seguito dell’istruttoria della domanda avanzata dall’utente, accedendo alla apposita procedura web disponibile sulInps dal 1°2022, o rivolgendosi ai Patronati o al contact center. L’sostituirà gli attuali bonus, detrazioni ed assegni familiari. Per ciascuno minorenne, e a partire dal settimo mese di gravidanza, le ...

