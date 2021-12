Zoff: “Meret vada subito via da Napoli. Ecco cosa gli consiglio” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dino Zoff consiglia a Meret di lasciare il Napoli. L’ex portiere della Juve stima il numero uno degli azzurri. Dino Zoff ex portiere di Napoli e Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di New Sound Level 90FM. Zoff si è soffermato sul momento di Alex Meret, portiere che stima da tempo. Meret LASCI Napoli – “Adesso ha avuto anche qualche problema fisico, ma ha davanti un portiere di piena affidabilità (Ospina, ndr), di alta levatura e quindi deve decidersi ad andare a giocare perché il portiere per crescere ha bisogno di giocare e sbagliare“. LA LAZIO PENSA A Meret Le parole dii Zoff su Meret, non sembrano tanto casuali. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dinoconsiglia adi lasciare il. L’ex portiere della Juve stima il numero uno degli azzurri. Dinoex portiere die Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di New Sound Level 90FM.si è soffermato sul momento di Alex, portiere che stima da tempo.LASCI– “Adesso ha avuto anche qualche problema fisico, ma ha davanti un portiere di piena affidabilità (Ospina, ndr), di alta levatura e quindi deve decidersi ad andare a giocare perché il portiere per crescere ha bisogno di giocare e sbagliare“. LA LAZIO PENSA ALe parole diisu, non sembrano tanto casuali. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della ...

