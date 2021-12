X-Pac | “Ho il via libera dei medici | posso tornare nel ring”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) X-Pac è uno dei veterani del mondo del wrestling e sebbene i suoi giorni da lottatore professionista sembravano essere giunti al termine, potremmo essere vicini a rivederlo nel. L’ex membro della DX, all’inizio di quest’anno, aveva annunciato che si sarebbe dovuto operare al legamento crociato anteriore dopo aver convissuto con l’infortunio per oltre dieci anni. Ora però il suo unico pensiero è quello di rimettersi in forma pera competere nel 2022. Are you ready? Sean Waltman durante un’intervista per il programma WWE “The Bump“, ha infatti affermato che, visti i risultati positivi dell’intervento subito al ginocchio e al completo superamento dell’infortunio, è solo una questione di tempo prima di vederloa lottare nel quadrato: “Sto andando alla grande. Il mio chirurgo mi ha dato il via ...