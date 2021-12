Scossa di terremoto nell’isola di Creta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una forte Scossa di terremoto ha interessato nuovamente Creta. Secondo una prima stima del Centro sismologico europeo del Mediterraneo, la Scossa era stata segnalata come di magnitudo 6.1, poi corretta a 5.7. Secondo l’Ingv, l’istituto italiano di geofisica e vulcanologia, la potenza del sisma è leggermente inferiore, magnitudo 5.5, e si è verificato alle 6:08 italiane (7:08 ora locale) in mare, a sud dell’isola, a una profondità di 20 km. Il terremoto è stato avvertito anche in Egitto. “Per fortuna era in mare – ha detto il direttore del Greek Geodynamic Institute – l’area è già stata interessata da altre scosse precedenti e se si fosse verificata nell’entroterra ci sarebbero stati danni”. Si tratta dell’ennesima forte Scossa dopo che tre giorni fa erano stati avvertiti due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una fortediha interessato nuovamente. Secondo una prima stima del Centro sismologico europeo del Mediterraneo, laera stata segnalata come di magnitudo 6.1, poi corretta a 5.7. Secondo l’Ingv, l’istituto italiano di geofisica e vulcanologia, la potenza del sisma è leggermente inferiore, magnitudo 5.5, e si è verificato alle 6:08 italiane (7:08 ora locale) in mare, a sud dell’isola, a una profondità di 20 km. Ilè stato avvertito anche in Egitto. “Per fortuna era in mare – ha detto il direttore del Greek Geodynamic Institute – l’area è già stata interessata da altre scosse precedenti e se si fosse verificata nell’entroterra ci sarebbero stati danni”. Si tratta dell’ennesima fortedopo che tre giorni fa erano stati avvertiti due ...

Advertising

DPCgov : #28dicembre 1908, #terremoto calabro-siciliano. Le città di #Messina e #ReggioCalabria furono distrutte da una deva… - Corriere : Terremoto in Grecia, trema Creta: scossa di magnitudo 6.1 - SkyTG24 : Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.7 a Creta - news_mondo_h24 : Grecia, violenta scossa di terremoto nella zona di Creta - zazoomblog : Terremoto in Grecia scossa magnitudo 5.7 a Creta - #Terremoto #Grecia #scossa #magnitudo -