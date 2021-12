Sciopero Rai, OdG Campania: Incomprensibile decisione di cancellare l’edizione notturna Tgr (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Ordine dei giornalisti della Campania è al fianco di tutti i colleghi della Tgr, oggi in Sciopero audio-video, si legge in una nota, “per l’Incomprensibile decisione dell’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, di cancellare dal 9 gennaio la terza edizione notturna, in onda intorno a mezzanotte, dell’informazione regionale e di cancellare anche il telegiornale notturno di Raisport. Decisioni che danneggiano i giornalisti e la pubblica opinione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Ordine dei giornalisti dellaè al fianco di tutti i colleghi della Tgr, oggi inaudio-video, si legge in una nota, “per l’dell’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, didal 9 gennaio la terza edizione, in onda intorno a mezzanotte, dell’informazione regionale e dianche il telegiornale notturno di Raisport. Decisioni che danneggiano i giornalisti e la pubblica opinione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

