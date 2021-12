Regione Lazio, apre centro ascolto per vittime di reati e abusi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Parte nel Lazio un centro regionale per le vittime di reato dedicato all’assistenza e all’ascolto di chi ha subito un danno fisico o psicologico, o una perdita sia affettiva sia materiale. La Regione Lazio ha messo sul piatto 1,3 milioni di euro che saranno usati per finanziare un centro regionale, con sede a Roma, per sportelli nel territorio del Distretto della Corte di Appello di Roma. Lo ha comunicto l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. In particolare il centro regionale si occuperà di mediazione penale, vale a dire del tentativo di riconciliazione tra autori di reato, vittime e società con un mediatore e parti coinvolte in prima persona. Gli sportelli dovranno occuparsi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Parte nelunregionale per ledi reato dedicato all’assistenza e all’di chi ha subito un danno fisico o psicologico, o una perdita sia affettiva sia materiale. Laha messo sul piatto 1,3 milioni di euro che saranno usati per finanziare unregionale, con sede a Roma, per sportelli nel territorio del Distretto della Corte di Appello di Roma. Lo ha comunicto l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. In particolare ilregionale si occuperà di mediazione penale, vale a dire del tentativo di riconciliazione tra autori di reato,e società con un mediatore e parti coinvolte in prima persona. Gli sportelli dovranno occuparsi ...

