Quarantena Covid, ipotesi 3 categorie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quarantena Covid e la possibilità di estendere il Super green pass per i lavoratori a tipologie di attività attualmente non contemplate dalla normativa (es. trasporti, fiere, impianti). Sono i due temi affrontati nel corso della discussione della cabina di regia. "Abbiamo espresso dei dubbi su Green pass rafforzato per i lavoratori" dice il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, interpellato dall'Adnkronos alla Camera. "Ma non siamo stati solo noi, anche i 5 Stelle…", aggiunge Giorgetti. Il punto resta aperto? Ne ridiscuterete nel Cdm di stasera? "No, non stasera. Ne discuteremo in un prossimo Cdm". Per quanto riguarda le quarantene, sono ipotizzate tre categorie: i non vaccinati, per i quali continueranno a vigere le attuali regole (Quarantena di 10 giorni); persone in possesso del Green pass ...

