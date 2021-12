Onlus | Runts e 5 per mille | le risposte a otto dubbi 29 12 2021

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) ... di cui ancora però si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, in Legge di Bilancio, è sparito misteriosamente un emendamento che affrontava diverse questioni relative al Terzo ...

Advertising

rbonacina : Otto domande e otto rispote. Onlus, Runts e 5 per mille: le risposte a otto dubbi - essedc : #Onlus, #Runts e #5permille: @gabrielesepio risponde a otto dubbi - gpcerri : RT @essedc: Nel #Milleproroghe una toppa su #onlus, #Runts e #5permille - MeriMor812 : RT @essedc: Nel #Milleproroghe una toppa su #onlus, #Runts e #5permille - VITAnonprofit : RT @essedc: Nel #Milleproroghe una toppa su #onlus, #Runts e #5permille -

Ultime Notizie dalla rete : Onlus Runts

Vita

Quali criteri potranno utilizzare leper scegliere la sezione delpiù adatta alle proprie caratteristiche? Per capire quale sezione del nuovo Registro del Terzo settore scegliere e ...... solo le- in particolare quelle iscritte all'Anagrafe dellealla data del 22 novembre ... La questione si era aperta a seguito dell'avvio in ritardo del, avvenuto solo lo scorso 23 ...Grande l'incertezza sotto il cielo per le Onlus, che pure sono chiamate a decidere se iscriversi al Runts o se attendere, continuando a godere dei benefici fiscali previsti finché la Commissione europ ...Le Onlus (e solo loro) continueranno anche nel 2022 a ricevere il cinque per mille anche se non iscritte al Runts. Il vulnus normativo si era creato a seguito del ritardo del Runts ...