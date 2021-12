Omicidio Ciatti | scarcerato uno dei due accusati di aver ucciso Niccolò in Costa Brava | «Difetto di procedura»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) È tornato libero Rassoul Bissoultanov, il ceceno che era detenuto in Italia per l'di, il 22enne di Scandicci (Firenze) pestato a morte l'11 agosto...

" Adesso temo sia a rischio la possibilità che sconti la pena ", afferma all'Adnkronos il legale della famiglia, l'avvocato Agnese Usai. "Certo, non credo si presenterà all'udienza " aggiunge "...Read More News, scarcerato a Roma il ceceno Bissoultanov 29 Dicembre 2021 E' stato scarcerato il ceceno Rassoul Bissoultanov, imputato per l'per l'di Niccolò, ...La misura cautelare è stata revocata dalla Corte d'Assise. L'uomo avrebbe pestato a morte il 22enne a Lloret de Mar ...La scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni accusati dell'omicidio di Niccolò Ciatti, è legato, in base a quanto si apprende, all'annullamento della misura per difetto di procedibilit ...