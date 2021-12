In vendita i biglietti per la Supercoppa italiana tra Inter e Juve: prezzi e dettagli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Resi noti i prezzi dei biglietti di Inter-Juve e le modalità di acquisto per i tifosi delle due squadre. Leggi su 90min (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Resi noti ideidie le modalità di acquisto per i tifosi delle due squadre.

Advertising

sscnapoli : ?? Mini abbonamento per i match con Sampdoria e Fiorentina. Da domani in vendita anche i biglietti per… - sscnapoli : ?? #JuventusNapoli biglietti settore ospiti in vendita da giovedì 30 dicembre. Le modalità di acquisto ?? - juventusfc : #InterJuve | ???????????????????? ???????????????????????? ?? Diventa ???????????? entro il 26/12 e accedi in anteprima alla vendita dei biglie… - StampToscana : Sport, Firenze e Fiorentina pionieri Seatsharing, community di vendita/scambio biglietti - StampToscana… - IoNascoQui : Verso Lazio – Empoli: da domani 30 dicembre in vendita i biglietti -