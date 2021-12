Gli incidenti informatici sono (anche) colpa dello stress (Di giovedì 30 dicembre 2021) sono molti i motivi per cui manager, ingegneri del software e addetti alla sicurezza informatica polemizzano coi giornali, ma uno di questi è che i giornalisti raccontano i loro fallimenti. L’elevato numero di incidenti informatici infatti dipende anche dai loro errori, che spesso però dipendono da ragioni di lunga durata. Tra questi la natura artigianale della scrittura del software, l’utilizzo di librerie gratuite ma obsolete, il lock in tecnologico, e quindi il mancato aggiornamento di reti, software e sistemi. Ovviamente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 dicembre 2021)molti i motivi per cui manager, ingegneri del software e addetti alla sicurezza informatica polemizzano coi giornali, ma uno di questi è che i giornalisti raccontano i loro fallimenti. L’elevato numero diinfatti dipendedai loro errori, che spesso però dipendono da ragioni di lunga durata. Tra questi la natura artigianale della scrittura del software, l’utilizzo di librerie gratuite ma obsolete, il lock in tecnologico, e quindi il mancato aggiornamento di reti, software e sistemi. Ovviamente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Auto, con il Covid aumentano gli incidenti: le città dove ci sono più sinistri Alla Guida Gli incidenti informatici sono (anche) colpa dello stress Operatori e manager IT possono essere responsabili di un attacco andato a buon fine se la loro voglia di aiutare ed eccellere non è compresa dai capi e sostenuta dall’azienda ...

