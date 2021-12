Calciomercato Inter, Scamacca sempre nel mirino: Marotta mette sul piatto Pinamonti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri non mollano Scamacca e Marotta potrebbe offrire al Sassuolo il cartellino di Pinamonti Dopo la mossa Juve per Gianluca Scamacca, ecco la risposta dell’Inter. Il duello è partito, ha tutta l’aria di non essere breve. Il club nerazzurro – scrive La Gazzetta dello Sport – sa come toccare le corde giuste per convincere il Sassuolo. Per due motivi: la tempistica dell’affare, giugno e non gennaio. E la valutazione del cartellino, superiore a quella che fa la Juventus, pari a quella che oggi indica il club emiliano, ovvero tra i 40 e i 45 milioni di euro. Marotta vuole l’attaccante per l’estate. E ha strappato al Sassuolo la promessa che nulla si farà senza che il club nerazzurro ne sia al corrente. La società di Zhang è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): i nerazzurri non mollanopotrebbe offrire al Sassuolo il cartellino diDopo la mossa Juve per Gianluca, ecco la risposta dell’. Il duello è partito, ha tutta l’aria di non essere breve. Il club nerazzurro – scrive La Gazzetta dello Sport – sa come toccare le corde giuste per convincere il Sassuolo. Per due motivi: la tempistica dell’affare, giugno e non gennaio. E la valutazione del cartellino, superiore a quella che fa la Juventus, pari a quella che oggi indica il club emiliano, ovvero tra i 40 e i 45 milioni di euro.vuole l’attaccante per l’estate. E ha strappato al Sassuolo la promessa che nulla si farà senza che il club nerazzurro ne sia al corrente. La società di Zhang è ...

