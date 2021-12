(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non sono giorni facili per alcuni personaggi noti come Chiara Ferragni e Fedez, Roberto Lipari e Clizia Incorvaia che hanno raccontato nei giorni addietro di aver contratto il19. A loro purtroppo si aggiunge anche l’ex allieva didi Maria De Filippi, che ha spiegato ai suoi fan – tramite una Instagram Stories – di essere risultataal virus: Sono risultatadopo l’ennesimo tampone di controllo. Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Nonlaattuale e proteggetevi. Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente, ho perso il gusto e un pò di olfatto e ho giusto qualche linea di febbre che durante la ...

zazoomblog : Amici 19 Gaia Gozzi positiva al Covid: “Non prendete sottogamba la situazione e proteggetevi!” - #Amici #Gozzi… - IsaeChia : #Amici19, Gaia Gozzi positiva al Covid: “Non prendete sottogamba la situazione e proteggetevi!” La vincitrice del… - Mario58128399 : @martinaFirenze @pierpaolopretel Martina so ke anche a te nn piace dayane x tantissimi motivi....Giulia se potesse… - gaia_9m : RT @gr_grim: Amici vaccinati che affollate le farmacie: al contrario di quello che vi dicono i media sui 'no vax', siete voi che letteralme… - LivreDeMeAmar : RT @aronscigarette: se pensate di essere sfigati pensate a gaia che si é fatta il serale di amici senza pubblico santemo senza pubblico e o… -

