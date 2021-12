Abazovic dal Papa in Vaticano: “Lo abbiamo invitato in Montenegro” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Una visita molto positiva, piena di messaggi simbolici che ci ha dato la possibilità di apprezzare il calore del Santo Padre, la sua disponibilità e umanità, oltre che di invitarlo a visitare il nostro paese”. Il vicepremier montenengrino Dritan Abazovic, che oggi è stato in Vaticano, commenta in questi termini l’incontro avuto con il Pontefice in qualità di ospite ufficiale dell’udienza generale. “E’ stato un messaggio molto importante per il nostro paese, che è multiculturale: a noi piace promuovere internazionalmente l’immagine di uno stato moderno, filoeuropeo e vogliamo dimostrare a tutto il resto del mondo che il nostro popolo, il nuovo spirito politico che noi rappresentiamo, vuole che il Montenegro cooperi con tutti gli stati, senza distinzioni”. “Il Montenegro – prosegue, parlando con l’Adnkronos – è un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Una visita molto positiva, piena di messaggi simbolici che ci ha dato la possibilità di apprezzare il calore del Santo Padre, la sua disponibilità e umanità, oltre che di invitarlo a visitare il nostro paese”. Il vicepremier montenengrino Dritan, che oggi è stato in, commenta in questi termini l’incontro avuto con il Pontefice in qualità di ospite ufficiale dell’udienza generale. “E’ stato un messaggio molto importante per il nostro paese, che è multiculturale: a noi piace promuovere internazionalmente l’immagine di uno stato moderno, filoeuropeo e vogliamo dimostrare a tutto il resto del mondo che il nostro popolo, il nuovo spirito politico che noi rappresentiamo, vuole che ilcooperi con tutti gli stati, senza distinzioni”. “Il– prosegue, parlando con l’Adnkronos – è un ...

Ultime Notizie dalla rete : Abazovic dal Abazovic dal Papa in Vaticano: "Lo abbiamo invitato in Montenegro" A Roma Abazovic ha avuto incontri con rappresentanti di istituzioni economiche e finanziarie, e ... dal narcotraffico al contrabbando delle sigarette e posso dire con fierezza che abbiamo ottenuto ...

Montenegro: vicepremier Abazovic, ex funzionari hanno aiutato gruppo criminale Hanno revocato il divieto dopo una sola telefonata dalla Serbia", ha detto oggi Abazovic in ... Belivuk è stato arrestato in Serbia il 4 febbraio, una settimana dopo il suo ritorno dal Montenegro. (...

