Torta al cioccolato bianco con 3 ingredienti, con una consistenza da favola! (Di martedì 28 dicembre 2021) Se siete stufi dell’utilizzo del cioccolato fondente nei dolci la ricetta qui di seguito è la risposta alle vostre preghiere super golose. La ricetta della Torta al cioccolato bianco che protrai leggere tra poco utilizza solo 3 ingredienti ed è davvero semplice da realizzare. Al palato la Torta al cioccolato bianco con 3 ingredienti è gustosissima, leggera e soffice come una nuvola. I 3 ingredienti che servono per prepararla sono: 200 gr di cioccolato bianco 4 uova (3 tuorli – 4 albumi) 150 gr di formaggio spalmabile Per la decorazione: zucchero a velo oppure cioccolato bianco fuso a bagnomaria Procedimento Come prima cosa bisogna tritare il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 dicembre 2021) Se siete stufi dell’utilizzo delfondente nei dolci la ricetta qui di seguito è la risposta alle vostre preghiere super golose. La ricetta dellaalche protrai leggere tra poco utilizza solo 3ed è davvero semplice da realizzare. Al palato laalcon 3è gustosissima, leggera e soffice come una nuvola. I 3che servono per prepararla sono: 200 gr di4 uova (3 tuorli – 4 albumi) 150 gr di formaggio spalmabile Per la decorazione: zucchero a velo oppurefuso a bagnomaria Procedimento Come prima cosa bisogna tritare il ...

Advertising

raswiftie : RT @Majda44522844: Barù tre giorni fa a preparare la carbonara a Jessica per il suo compleanno e oggi le prepara la torta pere e cioccolato… - Majda44522844 : Barù tre giorni fa a preparare la carbonara a Jessica per il suo compleanno e oggi le prepara la torta pere e ciocc… - CorbariMattia : Torta San Silvestro 2021 OPERA Bisquit alla nocciola bagnato al caffè, chantilly al caffè, chanti… - luvrcvt : RT @amorealcolico: ma che vi dice la testa che cambiate regia su sophinta e basciano mentre barù è in cucina a preparare la torta pere e ci… - amorealcolico : ma che vi dice la testa che cambiate regia su sophinta e basciano mentre barù è in cucina a preparare la torta pere… -