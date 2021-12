Spunta un video del Samsung Galaxy S22 dal vivo ed è super compatto (Di martedì 28 dicembre 2021) Queste vacanze natalizie ci stanno regalando diversi video dal vivo per la serie Samsung Galaxy S22. Solo pochi giorni fa, è stata la volta del modello Ultra ben in evidenza in un filmato che ne metteva in mostra ogni suo aspetto esteriore. Oggi 28 dicembre, grazie all’informatore Ice Universe, possiamo ammirare il Galaxy S22 nella sua variante standard. Il video che immortale il prossimo top di gamma è stato appena condiviso proprio da Ice Universe in questi minuti, attraverso il suo profilo Twitter. Si tratta della variante di S22 standard nella colorazione bianca. Come messo in evidenza anche dal tipster, salta subito all’occhio l’estrema compattezza del telefono che sarà di certo il più piccolo delle ammiraglie in arrivo ad inizio febbraio. Per quanto non se ne conoscano le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Queste vacanze natalizie ci stanno regalando diversidalper la serieS22. Solo pochi giorni fa, è stata la volta del modello Ultra ben in evidenza in un filmato che ne metteva in mostra ogni suo aspetto esteriore. Oggi 28 dicembre, grazie all’informatore Ice Universe, possiamo ammirare ilS22 nella sua variante standard. Ilche immortale il prossimo top di gamma è stato appena condiviso proprio da Ice Universe in questi minuti, attraverso il suo profilo Twitter. Si tratta della variante di S22 standard nella colorazione bianca. Come messo in evidenza anche dal tipster, salta subito all’occhio l’estrema compattezza del telefono che sarà di certo il più piccolo delle ammiraglie in arrivo ad inizio febbraio. Per quanto non se ne conoscano le ...

Advertising

achilleusgg : RT @MarinelLALAL: Quando in un copione qualsiasi spunta : 'X ruba una macchina' ( #marefuori2 #unprofessore ) @Nicolas_Maupas : https://t.… - MarinelLALAL : Quando in un copione qualsiasi spunta : 'X ruba una macchina' ( #marefuori2 #unprofessore ) @Nicolas_Maupas : - MonicaVeloce : RT @dessere88: TV spagnola come TV Italia Il metodo è sempre lo stesso, usare i media come grimaldello sulle paure. Segnalano quanto “… - ilbianconerocom : Tottenham, tifosi pazzi di Conte: spunta un coro VIDEO - TaehongChowa : RT @dessere88: TV spagnola come TV Italia Il metodo è sempre lo stesso, usare i media come grimaldello sulle paure. Segnalano quanto “… -