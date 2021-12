Slittino, Coppa del Mondo Winterberg 2022: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 28 dicembre 2021) Messi in archivio i festeggiamenti per il Natale, torna la Coppa del Mondo di Slittino 2021-2022 ed è pronta per la sesta tappa stagione, esattamente nei giorni di Capodanno. Gli atleti si spostano a Winterberg (Germania) per una tappa immancabile del calendario e, nel fine settimana dell’1-2 gennaio, saranno di scena per una serie di gare di capitale importanza in vista della rincorsa alla Sfera di Cristallo. Si partirà sabato primo gennaio con la prova di doppio (dalle ore 10.00) mentre alle ore 12.30 toccherà al singolo maschile. Nella giornata di domenica 2 gennaio, invece, saranno di scena le donne alle ore 9.30, mentre dalle ore 12.50 si tornerà in azione con il team relay. IN TV – La tappa di Winterberg della Coppa del Mondo di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Messi in archivio i festeggiamenti per il Natale, torna ladeldi2021-ed è pronta per la sesta tappa stagione, esattamente nei giorni di Capodanno. Gli atleti si spostano a(Germania) per una tappa immancabile del calendario e, nel fine settimana dell’1-2 gennaio, saranno di scena per una serie di gare di capitale importanza in vista della rincorsa alla Sfera di Cristallo. Si partirà sabato primo gennaio con la prova di doppio (dalle ore 10.00) mentre alle ore 12.30 toccherà al singolo maschile. Nella giornata di domenica 2 gennaio, invece, saranno di scena le donne alle ore 9.30, mentre dalle ore 12.50 si tornerà in azione con il team relay. IN TV – La tappa didelladeldi ...

