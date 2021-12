Sci | fenomeno Paris | vittoria a Bormio | è il sesto sigillo in discesa

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dominikè imbattibile nel suo regno. La Stelvio diha un solo padrone da tempo, ed è l'azzurro.successo in carriera inlibera in Lombardia perche anche nel 2021 si è ...

lessio_fucili : Che fenomeno che è Sofia! Incredibile! #Giggia #sci -

Sembrava il preludio alla nascita di un nuovosu tutte le piste. Invece no, perché doveva ancora scendere con il pettorale nove Dominik Paris , che ha messo il turbo nella prima parte, a suo ...E la stessa impresa porta la firma, in gigante, di Ted Ligety e delMarcel Hirscher, a segno 6 volte rispettivamente a Kranjska Gora e sulla Gran Risa in Alta Badia. La discesa ha avuto fior ...Il re della Stelvio è sempre e solo Dominik Paris. Il campione azzurro entra nella leggenda della Coppa del Mondo di sci alpino, vincendo per la sesta volta in carriera la discesa di Bormio (settimo s ...L'altoatesino si conferma re della Stelvio, sesto successo in discesa, settimo totale: battuti Odermatt e Hintermann. Buon decimo Marsaglia ...