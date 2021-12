Sampierdarena | vive due mesi con la madre morta in casa | “Non volevo separarmi da lei”

Advertising

Genova - Ha vissuto per più di due mesi in casa con la mamma morta mummificata nel letto. Senza dare l'allarme, senza avvisare nessuno. Non solo. Ha continuato a mentire ad amici e parenti che ...Garrone boia', si legge in uno striscione apparso a Genovanella notte. Ma gli ... a Genova Albaro, dove l'imprenditorecon la famiglia. Non è la prima volta che l'ex presidente ...Indagine dei carabinieri dopo la denuncia dell’amministratore di sostegno. La donna era mummificata, il figlio ha mentito per settimane: “Mamma è sempre a fare la spesa” ...L'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone è finito nel mirino degli ultras blucerchiati. "Grazie ai tuoi filtri hanno derubato la Sampdoria. Garrone boia", si legge in uno striscione apparso a G ...