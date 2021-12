Per la partita con la Juventus il Napoli ha 15 calciatori (16 con Zanoli) (Di martedì 28 dicembre 2021) . Al momento sono quindici i calciatori della rosa del Napoli abili e arruolabili (non ancora arruolati) per Juventus-Napoli. Tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa, Spalletti potrà contare sugli undici titolari e giusto quattro riserve (tra cui Ghoulam). Portieri: Meret e Ospina (il terzo portiere non lo contiamo) Difensori: Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Malcuit, Ghoulam, (Mario Rui è squalificato), possiamo aggiungere Zanoli Centrocamposti: Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka Attaccanti: Mertens, Petagna, Politano, Lozano. Al momento, Insigne e Fabian Ruiz sono positivi al Covid. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) . Al momento sono quindici idella rosa delabili e arruolabili (non ancora arruolati) per. Tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa, Spalletti potrà contare sugli undici titolari e giusto quattro riserve (tra cui Ghoulam). Portieri: Meret e Ospina (il terzo portiere non lo contiamo) Difensori: Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Malcuit, Ghoulam, (Mario Rui è squalificato), possiamo aggiungereCentrocamposti: Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka Attaccanti: Mertens, Petagna, Politano, Lozano. Al momento, Insigne e Fabian Ruiz sono positivi al Covid. L'articolo ilsta.

