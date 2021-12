Nasce RaiPlay Sound: radio in streaming, repliche e podcast originali (Di martedì 28 dicembre 2021) Rai ha annunciato la revisione totale della sua sezione radio: oltre al nuovo nome arrivano anche le nuove app, con contenuti che spaziano dai podcast agli audiolibri.... Leggi su dday (Di martedì 28 dicembre 2021) Rai ha annunciato la revisione totale della sua sezione: oltre al nuovo nome arrivano anche le nuove app, con contenuti che spaziano daiagli audiolibri....

Advertising

gdl_AIE : Nasce @raiplaysound, la nuova piattaforma per l'ascolto digitale che oltre alle dirette di tutti i canali Radio Rai… - mrfabionegri : 'Nasce @RaiPlay Sound' piattaforma dedicata all'ascolto digitale. Auguri e complimenti per l'originalità del nome.… - gianlu_79 : RT @RadiocorriereTv: Da più di 70 anni quello che nasce qui non si ferma qui dentro. Non sono solo le grandi canzoni, ma molto di più. Non… - Tele_Visionaro : RT @RadiocorriereTv: Da più di 70 anni quello che nasce qui non si ferma qui dentro. Non sono solo le grandi canzoni, ma molto di più. Non… - robertopontillo : RT @RadiocorriereTv: Da più di 70 anni quello che nasce qui non si ferma qui dentro. Non sono solo le grandi canzoni, ma molto di più. Non… -