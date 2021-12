Grande Fratello Vip, Alex Belli a Soleil Sorge: “Non hai fatto i conti con la variante Belli”. Lei replica: “Sei un nuovo virus?” (Di martedì 28 dicembre 2021) Sebbene sia uscito dal Grande Fratello Vip6 già da due settimane, Alex Belli continua a far parlare di sé. Durante la diretta di ieri 27 dicembre, l’attore si è collegato con la Casa per tornare a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran. Nonostante l’influenza, l’attore di CentoVetrine è sembrato più agguerrito che mai: “Io ho fatto credere a Delia che Soleil si sia innamorata di me? Questa spettacolarizzazione non ha senso, se non perché siamo all’interno di un sistema mediatico e di conseguenza ne sono travolto”, ha esordito. Poi, confrontandosi con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Tu non hai fatto i conti con la variante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Sebbene sia uscito dalVip6 già da due settimane,nua a far parlare di sé. Durante la diretta di ieri 27 dicembre, l’attore si è collegato con la Casa per tornare a parlare del suo rapporto cone la moglie Delia Duran. Nonostante l’influenza, l’attore di CentoVetrine è sembrato più agguerrito che mai: “Io hocredere a Delia chesi sia innamorata di me? Questa spettacolarizzazione non ha senso, se non perché siamo all’interno di un sistema mediatico e di conseguenza ne sono travolto”, ha esordito. Poi, confrontandosi con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Tu non haicon la...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Alex Belli a Soleil Sorge: “Non hai fatto i conti con la variante Belli”. Lei replica: “Sei un… - francicorni : RT @robviperr: Nessuno ha parlato abbastanza del fatto che Manila la prima cosa che ha detto di federica quando hanno litigato è stata 'non… - hobibee7 : RT @riccardopietri: Qui tra poco per schivare il Covid dovrò richiedere se mi ospitano nella casa del grande fratello -