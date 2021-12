Dimenticano di spegnere le luci dell’albero di Natale e vanno a letto | padre e due figli morti in un incendio

Advertising

Italia_Notizie : Vanno a dormire e si dimenticano di spegnere le luci dell’albero di Natale: padre e due figli muoiono nell’incendio… - FQMagazineit : Vanno a dormire e si dimenticano di spegnere le luci dell’albero di Natale: padre e due figli muoiono nell’incendio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimenticano spegnere

Il Fatto Quotidiano

Il dramma è avvenuto A Quakertown, in Pennsylvania e, come raccontato dalla Cnn, è successo poichè la famiglia aveva dimenticato dil'albero di Natale prima di andare a dormire. Acceso ...Molti però nonla tradizione culinaria del nostro Paese e amano preparare qualcosa di ...come preparare un dolce tradizionale che sarà il re della festa dopo il pranzo di Nataleil ...Uno spettacolo pirotecnico in un supermercato? È quanto si sono ritrovati davanti alcuni clienti in Russia, ritrovandosi nel bel mezzo in quella che per alcuni minuti è sembrata essere una zona di gue ...Sono andati a dormire senza spegnere le luci dell’albero di Natale, ignari delle conseguenze che avrebbero potuto verificarsi. E infatti le luci, surriscaldandosi, hanno provocato un cortocircuito da ...