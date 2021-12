Comune di Napoli: nuovo concorsone per assumere 2800 dipendenti? (Di martedì 28 dicembre 2021) Comune di Napoli: in Consiglio si discuterà di un possibile concorsone per assumere 2800 dipendenti. Pubblicate graduatorie e calendario per la sottoscrizione di 93 contratti a tempo determinato. Il Comune di Napoli guarda a nuove assunzioni per il 2022. A Palazzo San Giacomo, come spiegato spesso dal sindaco Gaetano Manfredi fin dal momento del suo Leggi su 2anews (Di martedì 28 dicembre 2021)di: in Consiglio si discuterà di un possibileper. Pubblicate graduatorie e calendario per la sottoscrizione di 93 contratti a tempo determinato. Ildiguarda a nuove assunzioni per il 2022. A Palazzo San Giacomo, come spiegato spesso dal sindaco Gaetano Manfredi fin dal momento del suo

Advertising

gobbissimoio : @Juventina962 Si Twitter ci saranno gli improsciuttati antijuventini che ti diranno 'scelta per il.bene comune cont… - gobbissimoio : @GoalItalia Anche lui come Ruiz sta sotto responsabilità estera ma non temete che se ci saranno positivi in Italia… - ComuneNapoli : Parte il secondo degli otto eventi che compongono il calendario del #NataleaNapoli2021: 'Music around Christmas': a… - blusewillis1 : RT @Gianni_G_2: Il comune di Napoli ha messo in vendita lo stadio Maradona, dovrebbe valere intorno ai 28 milioni di euro Quasi quasi chiam… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Ass. Ferrante: 'Non c’è l’intenzione di vendere lo stadio Maradona' -