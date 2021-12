Collina: «Stiamo sperimentando una nuova tecnologia per i fuorigioco. La useremo al Mondiale» (Di martedì 28 dicembre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista all’ex arbitro Pierluigi Collina, capo dei fischietti Fifa. Il tema è la Var. Lo scopo della sua introduzione non era eliminare le polemiche ma gli errori rilevanti che influiscono sul risultato di una partita. Da questo punto di vista la considera un successo. Sul fuorigioco attivo e passivo, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni del girone di andata del campionato. «Spetta a chi è in campo decidere se la posizione sia punibile o meno, chi sta al Var può solo segnalare il possibile offside, ma poi la scelta sarà dell’arbitro centrale. Nel calcio l’interpretazione è parte del regolamento e per quanto ci possano essere situazioni simili, non saranno mai uguali. E quindi, va accettato che ci siano visioni diverse. La tecnologia aiuta, ma non sostituisce in nessun modo l’uomo». Spesso, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista all’ex arbitro Pierluigi, capo dei fischietti Fifa. Il tema è la Var. Lo scopo della sua introduzione non era eliminare le polemiche ma gli errori rilevanti che influiscono sul risultato di una partita. Da questo punto di vista la considera un successo. Sulattivo e passivo, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni del girone di andata del campionato. «Spetta a chi è in campo decidere se la posizione sia punibile o meno, chi sta al Var può solo segnalare il possibile offside, ma poi la scelta sarà dell’arbitro centrale. Nel calcio l’interpretazione è parte del regolamento e per quanto ci possano essere situazioni simili, non saranno mai uguali. E quindi, va accettato che ci siano visioni diverse. Laaiuta, ma non sostituisce in nessun modo l’uomo». Spesso, ...

