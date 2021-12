Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: “I bimbi hanno tanta tosse. Che incubo non poterli abbracciare” (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri 27 dicembre Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un video di essere positivi al Covid. Fortunatamente al momento non hanno sintomi ma la paura più grande è per i figli, Leone e Vittoria. Oggi l’imprenditrice ha aggiornato i follower sulla situazione: “Buongiorno, sto bevendo il caffettino in camera. Per fortuna stiamo ancora bene, i bambini continuano ad avere un pochino di febbre e tantissima tosse, questo ormai da qualche giorno, ma continuano ad essere negativi. Questo è un mistero”, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Averli così mezzi malati in casa e non poterli abbracciare e curare come vorremmo, è un incubo. Speriamo che si riprendano presto. È una rottura di pa**e, mandateci tanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri 27 dicembreannunciato con un video di essereal. Fortunatamente al momento nonsintomi ma la paura più grande è per i figli, Leone e Vittoria. Oggi l’imprenditrice ha aggiornato i follower sulla situazione: “Buongiorno, sto bevendo il caffettino in camera. Per fortuna stiamo ancora bene, i bambini continuano ad avere un pochino di febbre e tantissima, questo ormai da qualche giorno, ma continuano ad essere negativi. Questo è un mistero”, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Averli così mezzi malati in casa e none curare come vorremmo, è un. Speriamo che si riprendano presto. È una rottura di pa**e, mandateci tanti ...

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - GirlAnsia : RT @aleblueskyeyes: I #novax che sbeffeggiano i vaccini dopo la positività di #Fedez e Chiara Ferragni, ancora non hanno capito: 1) i vacci… - pastadirafano : RT @dario_head: Mi spiegate per quale motivo Chiara Ferragni non può essere triste perché deve mettere in pausa la sua vita, perché non può… -