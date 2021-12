Casa (M5S): “Mascherine Ffp2 gratis e screening costanti. La scuola in presenza va in garantita in ogni modo” (Di martedì 28 dicembre 2021) "L'aumento dei casi di Covid richiama ogni componente del mondo scolastico al senso di responsabilità. Tutti gli indicatori disponibili hanno evidenziato gli enormi danni psicologici e formativi di due anni di ricorso alla Dad. Occorre dunque usare questo periodo di pausa per mettere le scuole in sicurezza e riconsiderare le regole complessive delle quarantene". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) "L'aumento dei casi di Covid richiamacomponente del mondo scolastico al senso di responsabilità. Tutti gli indicatori disponibili hanno evidenziato gli enormi danni psicologici e formativi di due anni di ricorso alla Dad. Occorre dunque usare questo periodo di pausa per mettere le scuole in sicurezza e riconsiderare le regole complessive delle quarantene". L'articolo .

