Calcio | Genoa | Criscito positivo al Covid

(Di martedì 28 dicembre 2021) Genova, 28 dic. - (Adnkronos) - Domeniconuovamenteal-19. Lo annuncia lo stesso difensore delsu Instagram: "Dopo bambini moglie e tata non poteva farsi scappare anche me. Maledetto... dopo essere statoun anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me...".

Genova, 28 dic. - (Adnkronos) - Domenico Criscito nuovamente positivo al Covid-19. Lo annuncia lo stesso difensore del Genoa su Instagram: ...(ANSA) – GENOVA, 28 DIC – Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, è positivo al Covid. Ad annunciarlo lo stesso giocatore che, appena due giorni fa, era diventato papà per la terza volta con la nasc ...