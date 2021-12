Borghi (Lega): "Parlamento diventato ignavo, riprenda dignità" (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dicembre 2021 "Non stiamo facendo una cosa seria perchè questo non è altro che un commento a quanto fatto in Senato, la Camera non ha avuto il tempo fisico nemmeno di leggere la manovra. Ho ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dicembre 2021 "Non stiamo facendo una cosa seria perchè questo non è altro che un commento a quanto fatto in Senato, la Camera non ha avuto il tempo fisico nemmeno di leggere la manovra. Ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Borghi Lega Borghi (Lega): "Parlamento diventato ignavo, riprenda dignità" ... che quando arriva la legge dal Mef invece che scegliere un metodo di lavoro e contingentare i tempi, decide di perdersi nel nulla fino all'ultimo momento", così Claudio Borghi nel corso dell'esame ...

Manovra, Zoffili (Lega): "Odg 30 mln per attività penalizzate da cantiere variante Tremezzina" ... Erica Rivolta, Ugo Parolo e Claudio Borghi la proposta di Confesercenti Como, ho provveduto a ... Così Eugenio Zoffili, deputato comasco e vice coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini ...

Borghi (Lega): “Parlamento diventato ignavo, riprenda dignità” La7 Borghi (Lega): “Parlamento diventato ignavo, riprenda dignità” (Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2021 'Non stiamo facendo una cosa seria perchè questo non è altro che un commento a quanto fatto in Senato, ...

Quirinale, Borghi (Pd): "Finchè Berlusconi in campo discussione congelata" Per esponente segreteria Letta 'siamo come al calcio d'agosto, chiacchiere e fantacalcio. Tensioni tra i dem? Non ne vedo' ...

