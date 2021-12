Basket | Nba | un canestro di Morant allo scadere regala a Memphis il successo su Phoenix

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 dicembre 2021), 28 dic. – (Adnkronos) – IGrizzlies (21-14) vincono di misura sul campo deiSuns (26-7) per 114-113 dopo una sfida da intensità playoff, specialmente negli ultimi 5 minuti in cui si decide la partita. La franchigia del Tennessee ha controllato il match per gran parte della serata, dominando a rimbalzo (50-35) e infliggendo ai Suns la seconda sconfitta consecutiva in casa dopo 15 vittorie in fila, nonostante una rimonta da -18. L'articolo proviene da Ildenaro.it.