Auguri a Vittoria di Savoia: la principessa influencer è pronta a conquistare il regno della moda (Di martedì 28 dicembre 2021) Il suo nome completo è Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, ma tutti la conoscono come la principessa Vittoria di Savoia. Figlia di Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau, compie oggi 18 anni ed è pronta a conquistare il regno della moda. L’erede di casa Savoia, infatti, è una vera e propria influencer nel campo del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 dicembre 2021) Il suo nome completo èCristina Adelaide Chiara Maria, ma tutti la conoscono come ladi. Figlia di Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau, compie oggi 18 anni ed èil. L’erede di casa, infatti, è una vera e proprianel campo del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

positanonews : #Auguri #Copertina Positano, benvenuta piccola Vittoria! - vittoria_alata : @BonfadiniPaola Auguri Paola! - fillenoireee : RT @_fr4ncesc0: AUGURI JESSICA HAILÉ SELASSIÉ IO TI PORTO ALLA VITTORIA QUESTO È PER TE #gfvip #augurijhs - ifeeluwatchinme : RT @_fr4ncesc0: AUGURI JESSICA HAILÉ SELASSIÉ IO TI PORTO ALLA VITTORIA QUESTO È PER TE #gfvip #augurijhs - anna1736847613 : RT @_fr4ncesc0: AUGURI JESSICA HAILÉ SELASSIÉ IO TI PORTO ALLA VITTORIA QUESTO È PER TE #gfvip #augurijhs -