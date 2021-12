Anche la Francia vara il superpass. Germania, proteste anti - restrizioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Le autorità francesi hanno varato il super green pass che entrerà in vigore dal 15 gennaio. E' stato ridotto a tre mesi l'intervallo fra seconda dose vaccinale e il richiamo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 dicembre 2021) Le autorità francesi hannoto il super green pass che entrerà in vigore dal 15 gennaio. E' stato ridotto a tre mesi l'intervallo fra seconda dose vaccinale e il richiamo ...

Advertising

sportface2016 : +++#Francia, restrizioni anche agli eventi sportivi: duemila spettatori al chiuso, cinquemila all'aperto+++ #COVID19 - DiMarzio : Francia: tra le misure applicate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19, c'è anche la forte riduzio… - GiovaQuez : Anche la Francia raggiunge i 100.000 casi #COVID19 - MistriOscar : @marmanyoro @noitre32 Dunque, un tampone costa 0,20 cent., i dipendenti che lavorano in farmacia lavoravano lì anch… - romi_andrio : RT @MMmarco0: Il mancato ripristino dello smartworking in un momento del genere è un attentato alla salute pubblica e dei lavoratori. E' st… -